Los trabajos para llevar Clubhouse a Android avanzan: adelantan su posible llegada en mayo

MADRID, 13 Abr. (Portaltic/EP) -

La popular aplicación de audio Clubhouse está actualmente disponible solo para dispositivos iOS y bajo invitación, pero los trabajos para llevarla a Android avanzan, hasta el punto de que podría llegar esta versión en mayo.

La desarrolladora de Android en Clubhouse, Mopewa Ogundipe, ha compartido los avances de la aplicación a través de su perfil en Twitter, donde ha publicado dos capturas: una hecha desde un iPhone y otra desde un Pixel.

La imagen realizada por el teléfono Pixel es una muestra de la aplicación en su versión para Android. Pero ha sido el también desarrollador Morgan Evett quien ha adelantado la posible llegada de esta versión en mayo, en la que Ogundipe lleva trabajando unas seis semanas.

Mopewa has been working on the Clubhouse Android app for around six weeks now, and it's coming on nicelyRough release date: May https://t.co/jI63NPw2Od