La transcripción automática llega a los tuits de voz de Twitter

MADRID, 16 Jul. (Portaltic/EP) -

Los 'tuits' de voz, que llegaron a la plataforma social en junio del año pasado primero como una prueba en iOS, cuentan desde este jueves con una nueva función que los hace más accesibles: la transcripción automática.

Cuando un usuario grabe un mensaje de voz, la transcripción aparecerá de forma automática con la reproducción del mismo, como explica la compañía a través de su perfil de Soporte en la red social. Aquí explica que para ver el texto en la versión web hay que pinchar el botón 'CC'.

Se trata de una función demandada por la comunidad de usuarios de Twitter y en la que la compañía lleva meses trabajando con el fin de que la plataforma sea más accesible.

We took your feedback and we’re doing the work. To improve accessibility features, captions for voice Tweets are rolling out today. Now when you record a voice Tweet, captions will automatically generate and appear. To view the captions on web, click the “CC” button. https://t.co/hrdI19Itu6 pic.twitter.com/pDlpOUgV6l