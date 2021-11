Los 'tuits' ya no desaparecen a medio leer con el cambio introducido en la versión Web de Twitter

MADRID, 16 Nov. (Portaltic/EP) -

Twitter ha actualizado la versión web de la plataforma para modificar el sistema de refresco de la cronología ('timeline'), con el fin de corregir el problema que hace desaparecer los 'tuits' a medio leer por el usuario.

Una de las funciones que menos gustan a los usuarios de Twitter es el refresco automático de la cronología para mostrar las nuevas publicaciones, lo que lleva en ocasiones a perder los 'tuits' que los usuarios han empezado a leer.

Desde Twitter reconocieron que se trataba de una "experiencia frustrante", y explicaron que este efecto de 'tuits' que desaparecen en mitad de su lectura ocurre porque los 'tuits' avanzan en la cronología a medida que se añaden nuevas respuestas a la conversación en curso.

Entonces anunciaron una actualización que modificaría el sistema de refresco, que este martes está ya disponible en la versión web de la red social, como ha confirmado a través de su perfil de Soporte.

"ahora puedes elegir cuando quieres cargar los nuevos 'tuits' en tu cronología", indican desde la compañía, que señala que para ello solo hay que hacer clic en la barra contador de 'tuits' que aparece en la parte superior.

An update to the disappearing Tweet experience is rolling out for web! Now you can choose when you want new Tweets to load into your timeline -- click the Tweet counter bar at the top.