Portaltic.-Twitch añade una herramienta que detecta usuarios bloqueados para evitar que interactúen en las retransmisiones

MADRID, 1 Dic. (Portaltic/EP) -

La plataforma de 'streaming' Twitch ha lanzado una nueva herramienta de aprendiaje automático que permite detectar usuarios sospechosos de utilizar técnicas para evadir los bloqueos y toma medidas para evitar que estos interactúen e interrumpan las retransmisiones en directo.

Según ha indicado Twitch en un comunicado, esta función se denomina Suspicious User Detection ('detección de usuarios sospechosos' en inglés) y sirve para identificar y limitar la intervención de usarios susceptibles de impedir que el 'streaming' se desarrolle correctamente mediante la creación de nuevas cuentas con las que puedan evadir el bloqueo.

"Cuando bloqueas a alguien de tu canal, debería ser excluido de tu comunidad para siempre. Desafortunadamente, los estos usuarios a menudo optan por crear nuevas cuentas, volver al chat y continuar con su comportamiento abusivo", ha mencionado Twitch.

Este sistema de detección de usuarios sospechosos, impulsado por aprendizaje automático, detecta a los bloqueados en función de una serie de señales de las cuentas de Twitch. Una vez analizadas, coloca a estos canales en dos categorías, 'Likely' (Probable) y 'Possibles' (Posible).

Para los que se encuentren en la lista de probables, la plataforma se encargará de bloquear todos los mensajes que se envíen al chat. No obstante, los creadores de contenido y los moderadores podrán revisar estos comentarios y elegir si mantener la restricción, monitorizar al usuario o prohibir que intervenga en el canal.

Por el contrario, aquellos que se enmarquen en el apartado de posibles, podrán participar en los chats. En este caso, se les ofrece a los creadores y moderadores la posibilidad de monitorizar a estos usuarios y limitar su intervención si fuera necesario.

Esta herramienta también se puede utilizar en los grupos, de modo que se puede restringir la participación de estos usuarios en los chats grupales. Además, Twitch ha indicado que también se puede monitorear a usuarios determinados si así lo desean los creadores y los moderadores, aunque no hayan sido detectados previamente como Posibles o Probables.

La plataforma va a activar de forma automática la localización de usuarios sospechosos en todos los canales, aunque los usuarios pueden ajustar esta herramienta o desactivarla desde la página de configuración de los canales.

No obstante, Twitch ha informado de que esta herramienta de aprendizaje automático nunca presentará una precisión total, de modo que existe la posibilidad de que proponga falsos positivos y falsos negativos, pero que la decisión final siempre recaerá en el administrador, ya que no se llega a bloquear las cuentas sospechosas.

Suspicious User Detection, powered by machine learning, is here to help you identify and restrict suspected channel ban evaders from chatting before they can disrupt your stream. Learn more here: https://t.co/01cCwnQZfw pic.twitter.com/QWVSnRPg1X