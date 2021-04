Twitch borra más de 7,5 millones de 'bots' que inflaban las estadísticas

MADRID, 15 Abr. (Portaltic/EP) -

La plataforma de directos Twitch ha eliminado más de 7,5 millones de cuentas de usuario que en realidad eran 'bots' automatizados que se utilizaban para subir las estadísticas de visualización de las emisiones de manera fraudulenta.

Los 7,5 millones de cuentas identificadas por Twitch vulneran los términos de servicios de la plataforma al seguir a usuarios de forma automática, así como sus emisiones, por lo que se ha procedido a eliminarlas, como ha explicado la compañía en su cuenta oficial de Twitter.

La mayoría de las cuentas eliminadas se detectaron gracias al uso de tecnologías automáticas implementadas por parte de Twitch, sistemas que la plataforma ha prometido "seguir mejorando", aunque también ha agradecido las denuncias de algunos usuarios.

Twitch ha advertido a sus usuarios de que, como resultado del borrado de los 'bots', las cuentas podrán ver reducido en los próximos días repentinamente su número de seguidores o las visualizaciones de sus emisiones.

??? We have been monitoring the rise of fake engagement on Twitch and have identified 7.5MM+ accounts that break our TOS by follow-botting and view-botting. We are taking action on these accounts and appreciate all of the reports about this issue.