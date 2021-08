Twitch especificará qué contenidos son los causantes de la suspensión de un usuario

MADRID, 10 Ago. (Portaltic/EP) -

Twitch ha comenzado a informar a los usuarios que han recibido una suspensión cuáles han sido los contenidos que la han ocasionado, además de la fecha en que se publicaron y la normativa que han vulnerado.

La plataforma de 'streaming' busca proporcionar una mayor claridad en sus explicaciones para los usuarios que reciben un suspensión, y esta novedad ha comenzado a aplicarse desde el lunes, como ha informado la compañía a través de Twitter.

En las nuevas notificaciones de Twitch a usuarios suspendidos, la plataforma ahora incluye el nombre del contenido responsable de la sanción, si se trata de un 'streaming' u otro tipo de actividad y la fecha en que se publicó. Anteriormente solo se informaba de la norma que se había infringido.

Asimismo, el servicio proporciona también otros datos a los usuarios en estas notificaciones, entre los que se encuentran la política que vulneraba el contenido y el tiempo de suspensión que conlleva.

??? As of today, enforcement notifications sent to suspended users will include the name of the content and the date of the violation to ensure they have better clarity about what content is being actioned on. pic.twitter.com/aAnrdEZoyi