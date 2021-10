Twitch experimenta con un botón para retroceder en los 'streamings'

MADRID, 21 Oct. (Portaltic/EP) -

La plataforma de vídeo en 'streaming' Twitch ha comenzado un experimento para probar un botón de rebobinar, una función temporal que por primera vez permite que sus usuarios retrocedan en las emisiones en directo.

Como parte de un experimento que tendrá lugar durante el próximo mes y con el que busca informarse de cara a nuevas funciones, Twitch ha empezado a probar tres nuevos botones que comenzarán a aparecer entre un número reducido de espectadores, como ha informado a través de Twitter.

La primera y más destacada de estas novedades es el botón 'rebobinar esta emisión' ('Rewind the Stream', en inglés), que según ha informado la compañía a The Verge, permite retroceder dos minutos atrás en la emisión en directo cuando se pulsa.

Esta función puede usarse por el momento solo en las emisiones en las que los 'streamers' tengan el vídeo bajo demanda activado, y permite que los usuarios vean la parte que se han perdido a diferentes velocidades de reproducción.

?? Over the next month, some viewers may see up to 3 new buttons on live channels pages: Rewind the Stream, Remind Me, & Watch Trailer. This experiment will inform future features only and the buttons will be removed once it's complete.For feedback: https://t.co/52L43BAJsz