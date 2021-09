Twitch incorpora un nuevo proceso para las denuncias por usar música no autorizada en las emisiones

MADRID, 22 Sep. (Portaltic/EP) -

La plataforma de 'streaming' Twitch ha añadido una nueva forma de gestionar los casos en que una emisión utiliza música no autorizada, y también permitirá que los propietarios de derechos musicales que lo deseen puedan lograr futuras colaboraciones.

Twitch ha llegado a un acuerdo con la Asociación Nacional de Editores Musicales de Estados Unidos (NMPA) que busca la colaboración entre los creadores de Twitch y los propietarios de derechos musicales, como ha asegurado esta segunda en un comunicado.

Como parte de este acuerdo, Twitch ofrecerá a los editores un "trato opcional que permitirá futuras colaboraciones" para mejorar las emisiones de la plataforma y proporcionar los creadores nuevos entornos donde darse a conocer.

El nuevo proceso opcional de Twitch permite que los editores musicales denuncien determinados usos de su música y busca resolver los casos en los que los creadores incluyen estos contenidos en sus emisiones de forma accidental.

Billboard ha informado de que, aunque no se trata de un acuerdo de licencia de uso, incluye un acuerdo financiero para compensar a los creadores por el uso de música no autorizada en Twitch en el pasado.

Asimismo, un correo electrónico de la plataforma compartido por el periodista Mike Futter detalla que "el nuevo proceso no cambia la forma en que se trata la música en Twitch" y que solo modifica las penalizaciones iniciales por avisos para los casos en que el uso de música es accidental.

Twitch just announced an agreement with the National Music Publishers' Association. The new arrangement is a CYA move on Twitch's part, but does NOT change anything about how you can use music on your streams. It'll just make it easier for the music industry to flag you.