Twitch lanza las Watch Parties en móviles para ver en grupo y comentar series y películas de Prime Video

MADRID, 1 Jul. (Portaltic/EP) -

La plataforma de contenido en directo Twitch ha lanzado su función de Watch Parties en su aplicación para móviles iOS y Android, con la que permite a varios usuarios ver contenidos de Amazon Prime Video de forma conjunta mientras emiten en directo.

Twitch, propiedad de Amazon, ya permitía que los usuarios del servicio a través de la web y navegadores llevasen a cabo las Watch Parties, emisiones en directo en las que varios usuarios ven de forma conjunta y reaccionan y discuten sobre una película o serie.

Ahora, la plataforma ha anunciado a través de su cuenta oficial de Twitter que las Watch Parties ya están disponibles desde este miércoles para los usuarios de Twitch en móviles iOS y Android.

Watch Parties are now rolling out on an Android or iOS device near you. To learn more about Watch Parties, including how to host your own, check out the help article at https://t.co/YvqLMCD5c6. pic.twitter.com/5aQC9It02G