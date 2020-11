Portaltic.-Twitch pide a los 'streamers' que no empleen música con derechos de autor en sus transmisiones

MADRID, 12 Nov. (Portaltic/EP) -

La plataforma de 'streaming' de videojuegos Twitch ha instado a los 'streamers' a no utilizar música con derechos de autor en sus transmisiones, tras el aumento de reclamaciones por infracción de derechos de autor en emisiones que incluyen música protegida con 'copyright'.

Hasta mayo de este año, los 'streamers' recibían menos de 50 notificaciones al año de la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA, según sus siglas en inglés) relacionadas con la música que empleaban. Sin embargo, desde entonces los principales sellos discográficos comenzaron a enviar miles de notificaciones de la DMCA cada semana dirigidas principalmente a fragmentos de pistas en Clips, muchos de ellos de hace varios años.

El soporte de Twitch advirtió en junio de que podría eliminar los canales de los usuarios que no retiraran la música no permitida y a finales de octubre, la plataforma eliminó miles de vídeos de 'streamers' por no cumplir con las leyes de derechos de autor.

Para evitar esto, Twitch ha instado a los 'streamers' a través de un comunicado a no reproducir música grabada en sus transmisiones, "a menos que tenga todos los derechos sobre la música o tenga el permiso de los titulares de los derechos necesarios".

"Hacer esto es la mejor protección para sus transmisiones en el futuro. Si no está seguro de si posee todos los derechos, es muy probable que no lo sea", ha añadido la compañía.

Twitch también ha recomendado algunas alternativas para que los usuarios empleen música en sus transmisiones, como Soundtrack de Twitch y otras bibliotecas de música autorizadas por derechos como Soundstripe, Monstercat Gold, Chillhop, Epidemic Sound y NCS.

Asimismo, la compañía se ha disculpado con los 'streamers' por no haber creado mejores herramientas para que administraran de forma adecuada sus bibliotecas de contenido, y ha afirmado que ofrecerá "más y mejores opciones lo antes posible".

La compañía también ha anunciado que ha recopilado las preguntas frecuentes que ha recibido de la comunidad, así como la creación de un foro llamado UserVoice para que los usuario puedan añadir comentarios adicionales.