Portaltic.-Twitch recibe reclamaciones en masa por el uso de música de fondo con 'copyright' en emisiones de 2017 a 2019

MADRID, 8 Jun. (Portaltic/EP) -

La plataforma de 'streaming' de videojuegos Twitch ha recibido en las últimas horas reclamaciones en masa por infracción de derechos de autor en emisiones realizadas entre los años 2017 y 2019 que incluyen música de fondo protegida con 'copyright', y podrá eliminar los canales de los usuarios que no eliminen la música no permitida.

Así lo ha reconocido el soporte de Twitch a través de Twitter, que ha recomendado a los autores de canales que revisen los contenidos antiguos y eliminen los fragmentos con música de fondo de uso no permitido.

En caso de no eliminar las emisiones con música con 'copyright', los creadores de Twitch se exponen a la eliminación de sus emisiones e incluso a la suspensión de sus canales, como establece la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital, a la que la plataforma se adscribe en sus políticas.

?? This week, we've had a sudden influx of DMCA takedown requests for clips with background music from 2017-19. If you’re unsure about rights to audio in past streams, we advise removing those clips. We know many of you have large archives, and we're working to make this easier.