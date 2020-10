Portaltic.-Twitch refuerza la prohibición de contenido terrorista y extremista en la plataforma

MADRID, 6 Oct. (Portaltic/EP) -

La plataforma de 'streaming' de juegos Twitch ha actualizado sus pautas comunitarias para aclarar y reforzar su prohibición de contenido terrorista y extremista.

La compañía ha afirmado que ha realizado la actualización de sus pautas comunitarias con el objetivo de "reforzar el hecho de que este tipo de contenido no tiene lugar en Twitch".

"Twitch no permite contenidos que representen, glorifiquen, alienten o apoyen el terrorismo ni a individuos o actos extremistas violentos. Esto incluye amenazar o animar a los demás a cometer actos que puedan provocar lesiones graves a grupos de personas o daños materiales significativos", indica en su página web.

We've clarified our policy prohibiting terrorist and extremist content.View the Violence and Threats section of the Community Guidelines for further details: https://t.co/E2LKDBPnBv pic.twitter.com/OFe0NOwOUC