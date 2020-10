Portaltic.-Twitter advierte de contenido etiquetado como controvertido cuando se quiere retuitear una publicación

MADRID, 19 Oct. (Portaltic/EP) -

La compañía ha ampliado las advertencias sobre contenidos marcados como desinformación a publicaciones distintas de las relacionadas con las elecciones, con el fin de que los usuarios sean más conscientes del contenido que ven o comparten en la red social.

Cuando los usuarios intenten 'retuitear' o citar un 'tuit' etiquetado por la plataforma como contenido que viola sus políticas sobre desinformación, aparecerá un mensaje, una notificación que indica que se trata de contenido controvertido.

Desde Twitter, a través de su perfil de Soporte, explican que esta notificación facilitará más contexto a los usuarios, ya que cuenta con un botón que, al pinchar sobre él, lleva a los motivos que han hecho que ese 'tuit' sea etiquetado.

Esta notificación forma parte de los trabajados de la plataforma por limitar la expansión de desinformación, que "va más allá de las elecciones".

Our work to limit the spread of misleading information goes beyond elections. Starting today, before you Retweet or Quote Tweet any labeled Tweet that breaks our misleading information rules, you'll see a prompt.It'll provide more context on why the Tweet breaks our rules. pic.twitter.com/KjQSnDk8cC