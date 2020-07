Portaltic.-Twitter añade una cuadro de chat para ver los mensajes directos en su versión de escritorio

MADRID, 16 Jul. (Portaltic/EP) -

La red social Twitter ha añadido una nueva función en sus mensajes directos en la versión de escritorio para que los usuarios vean sus conversaciones en un cuadro de chat en el navegador.

Con esta nueva función los usuarios de la versión de escritorio de Twitter podrán acceder a sus mensajes directos en la parte inferior derecha de su pantalla, aunque no estén en la pestaña de Mensajes.

En este sentido, los usuarios podrán continuar viendo los 'tuits' de las personas a las que siguen y sus conversaciones sin tener que cambiar entre otras pestañas y la de Mensajes.

Slide into those DMs without clicking away from your timeline.Rolling out on web. pic.twitter.com/BdaeYoyPu2