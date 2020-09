Portaltic.-Twitter añade una etiqueta para que los retuits con comentarios sean más fáciles de encontrar

MADRID, 1 Sep. (Portaltic/EP) -

La red social Twitter ha añadido una etiqueta con la que los usuarios pueden observar cuántos 'retuits' con comentarios tiene un 'tuit' de forma más sencilla.

Ahora los 'retuits' con comentarios han pasado a llamarse 'Quote Tweets' y los usuarios podrán observar esta nueva etiqueta justo entre el número de 'retuits' y 'Me gusta' que tiene cada 'tuit'.

Para poder acceder a los 'tuits' con comentarios, los usuarios tan solo tendrán que hacer clic en el 'tuit' y seleccionar la nueva etiqueta. De esta forma tendrán acceso a todos los 'tuits' con comentarios realizados por otros usuarios de la plataforma.

Tweets about a Tweet add more to the conversation, so we’ve made them even easier to find.Retweets with comments are now called Quote Tweets and they've joined the Tweet detail view. Tap into a Tweet, then tap "Quote Tweets" to see them all in one place. pic.twitter.com/kMqea6AC80