Portaltic.-Twitter añade más contexto para identificar los Mensajes Directos de desconocidos

MADRID, 21 Ago. (Portaltic/EP) -

La plataforma de 'microblogging' Twitter ha introducido una nueva función a sus Mensajes Directos mediante la cual añade más información de contexto en los casos en que provengan de usuarios que no se siguen entre ellos.

La nueva función proporciona a quienes reciben un Mensaje Directo de alguien desconocido datos adicionales, como cuál es la conexión entre ambas personas en la red social, como ha informado Twitter a través de su perfil oficial.

Al hacer clic en la petición y acceder al mensaje, la novedad de Twitter muestra también los datos de la cuenta que ha enviado el Mensaje Directo: el nombre, la descripción, el número de seguidores y la fecha de inicio del perfil.

Como ya sucedía antes, los usuarios pueden aceptar, rechazar o denunciar las peticiones que reciben por Mensajes Directos. Esta característica está disponible desde este jueves para todos los usuarios de Twitter, como ha confirmado la compañía estadounidense.

New message request...who's this?Now when you receive a DM request, we're giving you more context upfront about who sent it, like how you’re connected to the person on Twitter. And once you tap into the request, you’ll see their profile info along with their message. pic.twitter.com/QNtwuP99AT