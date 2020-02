Portaltic.-Twitter añade respuestas en hilo para que sea más fácil seguir las conversaciones en su versión para iOS

MADRID, 3 Feb. (Portaltic/EP) -

La red social Twitter ha introducido un pequeño cambio en el diseño de su aplicación para iOS, mediante el que el usuario podrá ver las respuestas en hilo para facilitar el seguimiento de conversaciones.

La compañía ha subrayado que con este nuevo diseño es más fácil ver quién está contestando a cada 'tuit' para así unirse a "conversaciones relevantes".

"Hemos dado una nueva imagen a las conversaciones en iOS. Cuando las personas que sigues están manteniendo una conversación, verás las respuestas en una nueva forma en tu 'timeline'", ha señalado a través de su cuenta en la red social.

Con esta nueva actualización, aparece una línea que une el 'tuit' principal con sus respuestas, que además muestran una ligera sangría.

Además, el usuario únicamente verá las respuestas de las cuentas a las que sigue para que no tenga que ver la respuesta de miles de personas en su 'timeline'.

Twitter ha asegurado en el hilo de conversación que no se ha olvidado de la aplicación para Android, y que este diseño llegará a ella "pronto".

La investigadora y experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong descubrió en noviembre en la versión web de Twitter en MacOS que la red social estaba trabajando en una nueva herramienta que permite pulsar sobre un 'tuit' dentro de un hilo de conversación y que este resalte por encima de los demás.

Estas pruebas provienen de la aplicación Twttr que fue lanzada por la compañía en marzo de 2019 para probar nuevas funciones para la plataforma.

We’ve given conversations a makeover on iOS. When people you follow are in a conversation, you’ll see their replies in a new way in your Home timeline.This new layout makes it easier to see who's replying to who so you can join in on relevant conversations. pic.twitter.com/xNmnAtQFeI