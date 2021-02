Twitter añadirá etiquetas identificativas a las cuentas oficiales de los gobiernos y jefes de Estado

MADRID, 12 Feb. (Portaltic/EP) -

Twitter identificará a partir del 17 de febrero las cuentas personales de los jefes de Estado y verificará las cuentas de ministros, funcionarios, portavoces e instituciones de diferentes países, entre ellos España.

El pasado agosto Twitter ya añadió etiquetas identificativas a las cuentas de importantes funcionarios y de medios de comunicación afiliados de los cinco miembros permanentes de la ONU: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.

Como ha informado la red social en un comunicado, desde el 17 de febrero Canadá, Cuba, Ecuador, Egipto, Alemania, Honduras, Indonesia, Irán, Italia, Japón, Arabia Saudí, Serbia, España, Tailandia, Turquía y Emiratos Árabes se unirán a la lista de países cuyas cuentas de Twitter serán etiquetadas.

Por tanto, Twitter verificará las cuentas de funcionarios gubernamentales importantes, incluidos minitros de Exteriores, entidades institucionales, embajadores, portavoces oficiales y líderes diplomáticos. Además, añadirá etiquetas identificativas a las cuentas personales de los jefes de Estado de estos países.

When it comes to conversations with government and state-affiliated media accounts on Twitter, we're helping to make the experience more transparent.We'll now use two distinct profile labels for these types of accounts, so you can easily identify them and their Tweets. (1/2) pic.twitter.com/JW67o422MO