Portaltic.-Twitter añadirá recordatorios para leer una noticia antes de compartirla tras afirmar que la función es efectiva

MADRID, 25 Sep. (Portaltic/EP) -

La red social Twitter ha anunciado que añadirá recordatorios para que los usuarios lean una noticia antes de compartirla, después de probar la función durante unos meses y afirmar que es efectiva.

Twitter comenzó a probar en junio una nueva función con la que envía recordatorios a los usuarios que van a compartir una noticia sin haber hecho clic en el enlace antes, en los que les invita a leerla.

Después de tres meses de prueba, la compañía ha afirmado que con esta función los usuarios abren los artículos un 40 por ciento más a menudo después de ver la notificación.

Asimismo, los usuarios que abren los artículos antes de 'retuitearlos' a través de la plataforma han aumentado en un 33 por ciento. Incluso, algunos usuarios decidieron no compartir el artículo después de leerlo, según ha indicado Twitter.

?? More reading - people open articles 40% more often after seeing the prompt?? More informed Tweeting - people opening articles before RTing increased by 33% ?? Some people didn't end up RTing after opening the article - which is fine! Some Tweets are best left in drafts ??