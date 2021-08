Twitter avisará cuando una cuenta a la que sigue el usuario esté escuchando un Space

MADRID, 25 Ago. (Portaltic/EP) -

Twitter busca proporcionar nuevas formas para que sus usuarios descubran las salas de audio Spaces y ha comenzado a probar a mostrar avisos a los usuarios cuando una cuenta a la que siguen está escuchando un Space.

Los nuevos avisos de Twitter se despliegan en la parte superior de la línea de tiempo, con el nombre de la sala y círculos con las imágenes de perfil de las personas que lo escuchan y a las que el usuario sigue, rodeados del tono violeta que identifica a los Spaces, como ha informado la cuenta oficial de Twitter Spaces.

Asimismo, los usuarios pueden decidir si desean que sus seguidores puedan ver su actividad en los Spaces, con una opción en los ajustes de las salas de audio que puede activarse o deshabilitarse en cualquier momento.

Por el momento, estos avisos son una función de prueba con la que la plataforma está experimentando y que ya se muestra a los usuarios de su aplicación para móviles iOS y Android.

we're experimenting with ways to help you discover more Spaces. for some of you on iOS and android, if someone you follow is listening to a Space, you'll see it at the top of your tl.you can control who can see your listening activity in your settings.send us your thoughts! pic.twitter.com/8fbEZUMvM7