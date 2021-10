Twitter Blue ofrece acceso anticipado a nuevas funciones, como la subida de vídeos de hasta 10 minutos

MADRID, 28 Oct. (Portaltic/EP) -

Twitter ha anunciado nuevos laboratorios ('labs') para su suscripción de pago Blue, con los que ofrece acceso anticipado a funciones que no están presentes en la red social estándar, como la posibilidad de cargar vídeos de mayor duración.

Los laboratorios son la forma en que la compañía pone a disposición de los usuarios de Twitter Blue las nuevas funciones en las que está trabajando para este servicio de pago, que además pueden probar de forma anticipada.

Este jueves, la compañía ha anunciado dos nueva funciones, una para iOS y otra para ordenador. Como explica a través de su perfil en la plataforma, en la primera de ellas los usuarios podrán anclar sus conversaciones favoritas en la parte superior de los mensajes directos.

La segunda función permite subir a la plataforma y 'tuitear' vídeos de hasta diez minutos de duración (frente a los vídeos de algo más de dos minutos que permite actualmente en la versión normal de Twitter), pero solo desde un ordenador.

Los laboratorios están por el momento disponibles para los suscriptores de Twitter Blue de Canadá y Australia, como ha matizado la compañía, aunque lo extenderán a más países "pronto".

Like being ahead of the curve?Today, we're rolling out Labs ?, giving you *early access* to some new features we're building before everyone else like: ? Pinned Conversations on iOS? Longer video uploads on desktop only Here are some questions you might be asking: