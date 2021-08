Twitter cambia sus botones rediseñados por resultar molestos para la vista

MADRID, 16 Ago. (Portaltic/EP) -

Twitter ha aplicado cambios al rediseño introducido por la plataforma la semana pasada, y ha modificado el contraste de los botones, debido a que antes resultaban molestos para la vista de algunas personas.

El nuevo diseño de Twitter, lanzado recientemente, renueva la tipografía con el uso de la fuente propia Chirp, alineada a la izquierda en idiomas occidentales, y también cambió el aspecto de los botones, reduciendo la cantidad de tonos azules pero aumentando el contraste para mejorar la visibilidad.

Ahora, la cuenta oficial de accesibilidad de Twitter ha anunciado que la plataforma está haciendo cambios en el contraste de todos los botones "para hacerlos más suaves para los ojos".

Este cambio se debe a que algunos usuarios habían denunciado que el rediseño les resultaba incómodo, en especial personas con "sensibilidades sensoriales".

We've identified issues with the Chirp font for Windows users and are actively working on a fix. Thanks for your patience and please let us know if you have additional feedback.