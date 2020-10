Portaltic.-Twitter cambia temporalmente la función de 'retuit' para fomentar que los usuarios añadan comentarios

MADRID, 21 Oct. (Portaltic/EP) -

La red social Twitter ha cambiado la función de 'retuit' para fomentar que los usuarios añadan un comentario en la publicación y no la dejen en blanco, aunque por el momento se trata de un cambio temporal.

En este sentido, al seleccionar el botón de 'retuit', los usuarios podrán añadir un comentario, pero seguirán contando con la opción de dejarlo en blanco y simplemente compartir el contenido.

La compañía ha subrayado a través de su cuenta oficial en la red social que esta nueva función de 'retuit' será tan solo un cambio temporal.

Hey everyone, we made a temporary change to the Retweet function. When you hit the Retweet button, you can either add a comment to Quote Tweet or leave it blank and hit the Retweet button. pic.twitter.com/SkkoqAqXsV