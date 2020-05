Portaltic.-Twitter cancela su servicio de SMS para evitar vulnerabilidades

MADRID, 28 Abr. (Portaltic/EP) -

Twitter ha desactivado su servicio de Twitter por SMS, que permitía a los usuarios de la plataforma publicar tuits a través de mensajes de texto, tras haber descubierto varias vulnerabilidades de seguridad en el sistema como el 'hackeo' de SIM.

El pasado mes de septiembre, Twitter ya suspendió el servicio de SMS por un fallo de seguridad. La compañía lo deshabilitó entonces para la mayoría de países del mundo aunque lo dejó habilitado en "algunos lugares que dependen del servicio", como países con redes inestables.

Ahora, Twitter ha anunciado a través de su cuenta oficial que, debido a los problemas de seguridad, el servicio de Twitter por SMS queda cancelado de nuevo, excepto en "unos pocos países" donde se mantiene.

Para los usuarios del servicio de SMS, Twitter ha recomendado que utilicen su aplicación para dispositivos móviles o su versión de escritorio a través de su página web, desde donde también pueden gestionar la recepción de notificaciones.

