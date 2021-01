Twitter comparte los sistemas descentralizados que le inspiran mientras sigue buscando uno que lidere su proyecto

MADRID, 22 Ene. (Portaltic/EP) -

Bluesky, el proyecto de descentralizar Twitter, ha compartido una serie de sistemas descentralizados conocidos, como Mastodon o Solid, y la forma en que gestionan elementos como la moderación, la monetización, la privacidad o la escalabilidad, como parte de los trabajos por buscar un proyecto líder con el que enfocar su nuevo estándar para las redes sociales.

El documento compartido por Bluesky en su perfil de Twitter responde a los encuentros virtuales iniciados en febrero del año pasado con expertos de la comunidad de descentralización, con el objetivo de buscar inspiración en el propósito de este proyecto y el camino que debe tomar.

Aunque todavía no han encontrado el proyecto que lidere este camino, pero se han fijado en algunos ya existentes y conocidos entre el público, como Mastodon, una red social de código abierto que funciona de forma parecida a Twitter, o Solid, un un ecosistema para controlar quién accede a los datos liderado por el creador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee.

El listado de proyectos detalla la forma en que se ha desarrollo y opera cada uno, en áreas tan importantes como la moderación de contenido, la monetización, la privacidad de los datos o la escalabilidad.

A principios de enero, el director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, señaló que desarrollar un estándar abierto y descentralizado para Twitter y otras redes sociales llevaría tiempo. Desde Bluesky esperan poder compartir nueva información "en los próximos meses" sobre ese proyecto líder que siguen buscando.

One of the goals when we announced bluesky was to develop a grounded understanding of relevant work that many talented people in the decentralization community have been doing. Today, we want to share an update on this. https://t.co/Yr1BwiVtv2