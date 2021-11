Twitter crea un equipo dedicado a las criptomonedas y el blockchain

MADRID, 11 Nov. (Portaltic/EP) -

Twitter prepara un nuevo equipo centrado en las criptodivisas y la tecnología 'blockchain' con el que espera avanzar en tecnologías descentralizadas que permitan a los creadores gestionar sus bienes virtuales e introduzcan nuevas formas de entender la comunidad, la identidad y la propiedad.

El nuevo equipo de cripto de Twitter trabajará junto con el proyecto de red social descentralizada Bluesky, que se inspira en bitcoin y en lo que esta criptodivisa significa: una tecnología que no está controlada ni influenciada por un solo individuo o entidad, basado además en la transparencia y la responsabilidad, y del que Twitter será un cliente.

Además de ayudar a dar forma a este proyecto, profundizará en la idea de que las criptomonedas pueden ayudar a ampliar los límites de lo que es posible con conceptos como la identidad, la comunidad y la propiedad.

Actualmente, Twitter ya permite pagos directos a creadores con bitcoin y trabaja en un nuevo apartado en el perfil del usuario donde pueda mostrar sus obras NFT (siglas de token no fungible). Aparte, la compañía también pensará en la manera en que puede ayudar a la comunidad de creadores a gestionar sus bienes y monedas digitales con aplicaciones descentralizadas.

I'm thrilled to share that I've joined Twitter, to lead a new team focused on crypto, blockchains, and other decentralized technologies_including and going beyond cryptocurrencies.? pic.twitter.com/HaP0k5hUOq