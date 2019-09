Portaltic.-Twitter desactiva temporalmente su función para enviar tuits a través de SMS tras el hackeo de la cuenta de su CEO

MADRID, 5 Sep. (Portaltic/EP) -

Twitter ha desactivado de manera temporal su función para publicar 'tuits' a través de un SMS o mensaje de texto por haberse encontrado una serie de vulnerabilidades que llevaron al hackeo de la cuenta del CEO de Twitter, Jack Dorsey, hace unos días.

Twitter ha anunciado a través de su cuenta oficial de soporte en la red social que han "desactivado de manera temporal la posibilidad de 'tuitear' vía SMS, o mensaje de texto, para proteger las cuentas de las personas".

Afirman que han tomado esta decisión por haberse encontrado "vulnerabilidades que necesitan ser abordadas por las operadoras de telefonía móvil". Además, aseguran que están trabajando para mejorar el sistema sistema de autenticación en dos pasos que utiliza el número de teléfono asociado a la cuenta.

Desde Twitter afirman que "reactivaremos esto pronto en los mercados que dependen de los SMS para la comunicación de confianza mientras trabajamos en una estrategia a largo plazo para esta herramienta".

We’re temporarily turning off the ability to Tweet via SMS, or text message, to protect people’s accounts.