Portaltic.-Twitter detecta un incremento de tuits de tipo 'copia y pega', que puede penalizar limitando su visibilidad

MADRID, 28 Ago. (Portaltic/EP) -

Twitter ha detectado un incremento en los 'tuits' que comparten contenido copiado, por lo que ha advertido de que se trata de un tipo de comportamiento que penaliza limitando su visibilidad en la plataforma.

La compañía tecnológica ha informado a través de su perfil de Comunicaciones que ha detectado en la plataforma un incremento de los contenidos copiados, es decir, "un intento de muchas cuentas de copiar, pegar y tuitear la misma frase".

Por ello ha recordado que se trata de un tipo de comportamiento que penaliza bajo las normas de uso de la red social. En concreto, aunque no elimina los 'tuits' publicados, sí limita su visibilidad. No obstante, ante esta advertencia, muchos usuarios han respondido al hilo de la publicación con un 'copia y pega' de la misma.

We’ve seen an increase in ‘copypasta,’ an attempt by many accounts to copy, paste, and Tweet the same phrase. ????When we see this behavior, we may limit the visibility of the Tweets. https://t.co/OCVudJPXPm