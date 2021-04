Twitter se disculpa por enviar emails para confirmar las cuentas por error

MADRID, 23 Abr. (Portaltic/EP) -

Twitter ha pedido disculpas después de que múltiples usuarios de la plataforma recibiesen mensajes por correo electrónico asegurando que era necesario que confirmasen sus cuentas, y ha asegurado que se enviaron por error.

Así lo ha afirmado la cuenta de soporte de Twitter, que ha explicado que los usuarios afectados no tienen que confirmar sus cuentas y simplemente pueden descartar el correo electrónico en cuestión.

El envío de estos mensajes tuvo lugar a usuarios de la plataforma que no había llevado a cabo ninguna acción que requiriera la confirmación de sus cuentas, y según la cuenta de soporte se produjo "por error".

Some of you may have recently received an email to "confirm your Twitter account" that you weren't expecting. These were sent by mistake and we're sorry it happened.If you received one of these emails, you don't need to confirm your account and you can disregard the message.