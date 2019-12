Portaltic.-Twitter elimina el soporte para las imágenes PNG animadas por riesgo de problemas técnicos

MADRID, 26 Dic. (Portaltic/EP) -

Twitter ha eliminado de su plataforma el soporte para el uso de los archivos de imágenes en formato PNG animado, debido a que podían provocar errores de funcionamiento en la aplicación y en los dispositivos.

Los archivos de imagen PNG animados (APNG, por las siglas de la extensión) pueden representar imágenes de forma animada y funcionan de forma similar a los GIF, cuyo uso sí está permitido en Twitter.

Este lunes, Twitter reportó a través de su cuenta de soporte un error que permitía que al subir un PNG animado, los usuarios pudieran subir varios archivos al mismo tiempo.

Debido a su funcionamiento, "los archivos APNG ignoran nuestras protecciones", como ha advertido el soporte de Twitter, que alerta a los usuarios de que estas imágenes "pueden provocar problemas de funcionamiento en la aplicación y en los dispositivos".

We recently found a bug that lets you add multiple animated images to a Tweet using Animated PNG files. APNGs ignore our safeguards and can cause performance issues for the app and your device. Today we're fixing the bug which will no longer allow APNGs to animate when Tweeted.