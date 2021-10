Twitter extiende la creación de espacios de audio a cualquier usuario de iOS y Android

MADRID, 22 Oct. (Portaltic/EP) -

Cualquier usuario de iOS y Android pueden desde este jueves crear un espacio en Twitter, las salas que albergan en la red social los eventos de audio, hasta ahora limitados a los usuarios con hasta 600 seguidores.

La compañía tecnológica ha extendido a cualquier usuario la posibilidad de organizar un evento o conversación de audio, un año después de que iniciara las pruebas de este servicio, con el que desde Twitter esperaban recuperar la emoción, los matices y la empatía que a veces se pierde en la comunicación por texto.

Los espacios de Twitter han estado hasta ahora disponibles para aquellos usuarios con al menos 600 seguidores, una limitación que ha desaparecido este jueves, según ha informado la propia compañía a través de su perfil oficial.

the time has arrived -- we're now rolling out the ability for everyone on iOS and Android to host a Spaceif this is your first time hosting, welcome! here's a refresher on how pic.twitter.com/cLH8z0bocy