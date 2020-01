Portaltic.-Twitter extiende una herramienta para denunciar bulos e información engañosa durante las elecciones de Estados Unidos

MADRID, 30 Ene. (Portaltic/EP) -

Twitter ha anunciado que está extendiendo una herramienta en su plataforma que permite a los usuarios reportar un 'tuit' si da una información engañosa o falsa antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos que tendrán lugar este noviembre.

Esta función ofrece a los usuarios la posibilidad de denunciar un 'tuit' si contiene información falsa sobre cómo votar o cómo apuntarse al registro, si pretende intimidar a alguien para que no vaya a votar o si el 'tuit' malinterpreta o suplanta lo que quiere decir el candidato, partido político o gobierno, como ha informado Twitter en su cuenta oficial.

No es la primera vez que Twitter ofrece herramientas para mantener la transparencia durante una campaña electoral, como por ejemplo en mayo de este año durante las elecciones europeas. También utilizó una herramienta similar durante las elecciones de Reino Unido e India.

Twitter también anunció en diciembre que volvería a incorporar etiquetas para identificar a los perfiles de los candidatos que se presentarán a los comicios, con el fin de dar más visibilidad a sus 'tuits'.

We're turning on a tool for key moments of the 2020 US election that enables people to report misleading information about how to participate in an election or other civic event. pic.twitter.com/BxHAiLSWjG