Twitter habilita compartir los 'tuits' directamente en las Historias de Instagram en iOS

MADRID, 23 Jun. (Portaltic/EP)

Twitter ha añadido una herramienta para compartir los 'tuits' realizados en su plataforma en la sección de Historias de la red social Instagram, un método que evita la necesidad de tener que realizar capturas de pantalla de un 'tuit' para compartirlo a través de imagen en la red social propiedad de Facebook.

La cuenta oficial de Twitter anunció la novedad este martes en un 'tuit' de su propia red social, donde ha señalado que es posible compartir los 'tuits' directamente en dispositivos iOS, el sistema operativo para móviles de Apple.

La nueva herramienta aparece al pulsar el botón de Compartir un 'tuit'. Debajo de las opciones de 'Guardar elemento', 'Copiar enlace' y 'Compartir por...', se añade un nuevo botón que reza 'Historias de Instagram', junto al resto de apps con soporte para compartir un 'tuit' directamente. Al pulsarlo, el usuario será redirigido directamente a Instagram para compartir el contenido.

pls stop posting screenshots of Tweets on IG Stories. you can now share Tweets directly on iOS. -management pic.twitter.com/wpjnElsRTK