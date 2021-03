Twitter habilita la reproducción de vídeos de YouTube sin salir de la aplicación

MADRID, 19 Mar. (Portaltic/EP) -

La versión de Twitter para dispositivos móviles ha comenzado a probar una nueva función que permite que sus usuarios reproduzcan vídeos de YouTube directamente desde la aplicación, en la línea de tiempo.

Según ha anunciado Twitter en su cuenta oficial de soporte, los usuarios de la aplicación de Twitter para iOS pueden reproducir vídeos de YouTube directamente desde la aplicación desde este jueves.

Hasta el momento era necesario salir de la aplicación para ver un vídeo de YouTube publicado en Twitter, pero con este cambio será posible verlos directamente desde la línea de tiempos de la plataforma.

Esta novedad se enmarca dentro de la estrategia reciente de la red social de facilitar la visión de contenidos desde la propia app de Twitter, que la semana pasada comenzó a mostrar en un tamaño mayor las imágenes y los vídeos en la línea de tiempo, sin recortarlas, y también añadió la opción de subir y ver fotos en 4K.

Starting today on iOS, we're testing a way to watch YouTube videos directly in your Home timeline, without leaving the conversation on Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs