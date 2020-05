Portaltic.-Twitter insta a los usuarios a cuidar las palabras que usan cuando responden "en caliente" en una conversación

MADRID, 6 May. (Portaltic/EP) -

Twitter está experimentado en las versiones de iOS y la web con una nueva forma de mostrar las conversaciones su plataforma para que los usuarios vean de forma clara las respuestas a sus tuits, y ha iniciado una prueba limitada para instarles a cuidar el lenguaje que emplean en sus respuestas.

El nuevo sistema, que la compañía ha mostrado en su perfil de Soporte, abre un desglose de las respuestas al pinchar en un 'tuit' concreto. El usuario entonces puede ver las respuestas a ese 'tuit', e incuso la conversación que se ha creado a partir de cada una de ellas (es decir, también desglosa las respuestas a las respuestas).

Esta novedad se muestra a algunos usuarios de la versión para iOS y para web de la red social. La idea detrás de este cambio es hacer las conversaciones "más fáciles de leer y seguir", como indica la compañía.

Your conversations are the ?? of Twitter, so we're testing ways to make them easier to read and follow.Some of you on iOS and web will see a new layout for replies with lines and indentations that make it clearer who is talking to whom and to fit more of the convo in one view. pic.twitter.com/sB2y09fG9t