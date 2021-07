Twitter introduce avisos para notificar de forma clara de la suspensión o bloqueo de una cuenta al iniciar sesión

MADRID, 28 Jul. (Portaltic/EP) -

Twitter informará a los usuarios si su cuenta ha sido suspendida o bloqueada con un nuevo formato de notificación que aparecerá nada más iniciar sesión que incluirá más contexto, como lo que pueden hacer en esa situación.

Cuando un usuario viola alguna de las políticas de la plataforma, Twitter puede suspender la cuenta de forma temporal o permanente, de tal forma que solo puede acceder a su cuenta en un modo de lectura, sin realizar ningún tipo de acción en ella.

Como parte de una prueba que busca notificar de esta situación a los usuarios afectados, la compañía ha introducido un 'banner' en la parte superior de la cuenta que aparece nada más iniciar sesión, como explica la compañía en la propia plataforma.

Knowing where your account stands is important. We’re testing a new way of letting you know — right when you log in. If your account is locked or suspended, some of you will start seeing a banner making that clear. pic.twitter.com/fOP53keghz