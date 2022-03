Twitter introduce la búsqueda de mensajes específicos por nombres y palabras clave dentro de sus MD

MADRID, 24 Mar. (Portaltic/EP) -

Twitter ha introducido una nueva actualización que permite a sus usuarios buscar mensajes dentro de la bandeja de entrada de los Mensajes Directos (MD) usando tanto nombres como palabras clave.

"Ahora puedes usar la barra de búsqueda de tu bandeja de entrada para encontrar mensajes específicos usando palabras clave o nombres", ha anunciado la propia red social a través de un 'tuit' publicado este miércoles en su cuenta oficial. "Sabemos que lleváis mucho tiempo esperando esta opción", ha reconocido la compañía.

Esta nueva función acompañará a partir de ahora a la posibilidad de buscar usuarios o grupos dentro de los MD, algo que ya estaba presente en la plataforma.

We know you’ve been waiting for the option to search your DMs…Now you can use the search bar in your inbox to find specific messages using keywords and names. pic.twitter.com/A41G8Y45QI