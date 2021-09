Twitter introduce los primeros temas en sus Spaces de audio, hasta 3 por sala

MADRID, 27 Sep. (Portaltic/EP) -

Twitter ha introducido una nueva función a su apartado Spaces solo de voz y ahora permite a sus usuarios que seleccionen temas cuando crean una nueva sala de audio, aunque por el momento solo se puede elegir entre diez predefinidos.

Los usuarios de Twitter en su versión para móviles Android que creen o programen una sala de Spaces ahora podrán elegir un máximo de tres temas diferentes, como ha informado Twitter a través de la cuenta oficial de Spaces.

Los temas se pueden escoger entre una lista de diez disponibles creada por la propia plataforma, aunque Twitter planea expandirla con nuevos temas en el futuro.

new in Spaces: Topics!when creating or scheduling a Space, some of you on Android can choose up to 3 Topics to tag it with from a list of our top 10 Topics. BUT it's only 10 Topics for now and we'll expand as we build togetherEnglish only (also for now!), iOS soon pic.twitter.com/6PfbZtwWMH