Twitter para iOS confirma el servicio de pago como compra dentro de la app por 3 dólares al mes

MADRID, 28 May. (Portaltic/EP) -

El servicio de pago que prepara Twitter tendrá un precio de 2,99 dólares al mes y está disponible en la tienda de aplicaciones de Apple para los primeros usuarios de iOS que quieran probar las ventajas que ofrece esta suscripción, que permite personalizar el color y los iconos.

La desarrolladora experta en ingeniería inversa, Jane Manchun Wong, ha accedido al servicio de pago de Twitter en iOS, convirtiéndose así en "el primer cliente de pago de Twitter Blue", como ha expresado en una publicación en la red social.

La suscripción se encuentra como compra dentro de la 'app' en la tienda de Apple (App Store), y tiene un coste de 2,99 dólares al mes, una cifra que la propia desarrolladora adelantó a mediados de mayo. Esta suscripción puede cancelarse en cualquier momento, y si no se hace se renueva automáticamente cada mes.

El pago da acceso a una serie de funciones que no están disponibles para los usuarios de la versión estándar y gratuita de Twitter. La desarrolladora indica que hay colecciones de temas, con los que personalizar el color (seis diferentes), y de iconos (ocho opciones). También aparece un 'modo lectura', que presenta los hilos de 'tuits' de una forma más sencilla de leer.

Con anterioridad, Wong había indicado que Twitter Blue tendría lo que se llama 'Colecciones', una función con la que el usuario puede guardar 'tuits' para leerlos más tarde.

Twitter confirms "Twitter Blue", which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App StoreFor testing, I've become the first paying Twitter Blue customer ??Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App IconsReader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE