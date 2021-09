Twitter para iOS muestra imágenes y vídeos que ocupan todo el ancho de la pantalla

MADRID, 8 Sep. (Portaltic/EP) -

La aplicación de Twitter para móviles con sistema operativo iOS ha comenzado a probar una nueva función que cambia la forma en que se muestran las imágenes y vídeos en el 'feed', que pasan a ocupar todo el ancho de la pantalla.

El diseño actual de Twitter mostraba las imágenes de un tamaño mayor desde mayo, desde cuando dejó de recortar las imágenes verticales, pero estos contenidos no llegan a ocupar todo el ancho de la pantalla, dejando franjas a los lados.

Ahora, la versión de la red social para móviles con sistema iOS ha comenzado a probar desde este martes un diseño con el que los archivos multimedia pasan a ocupar todo el ancho de la pantalla, sin dejar bordes a los lados, como ha informado la cuenta de soporte de Twitter.

La nueva función, que Twitter ha nombrado como 'tuits de lado a lado', afecta a contenidos entre los que se encuentran imágenes, GIFs animados y vídeos, a los que la compañía quiere "darles más espacio para brillar".

Now testing on iOS:Edge to edge Tweets that span the width of the timeline so your photos, GIFs, and videos can have more room to shine. pic.twitter.com/luAHoPjjlY