Twitter lanza su propia tipografía como parte de su nueva diseño

MADRID, 12 Ago. (Portaltic/EP) -

Twitter ha lanzado el nuevo diseño de su plataforma, con cambios en su aspecto entre los que se incluye su tipografía propia, Chirp, alineada automáticamente a la izquierda, y con botones con alto contraste.

El nuevo diseño de Twitter ha comenzado a aparecer desde este miércoles a los usuarios de la plataforma en su versión web y en su aplicación para dispositivos móviles, como ha anunciado Twitter a través de su cuenta de diseño.

Entre sus novedades, la compañía ha destacado el debut de su fuente propia, Chirp, que habían anunciado a principios de año. Esta tipografía se alinea a la izquierda en todos los idiomas occidentales, de forma que resulta más sencilla de leer cuando se hace 'scroll', pero no cambia en las lenguas no occidentales.

El nuevo diseño de Twitter cambia también el uso del color en la plataforma, utilizando contrastes altos y reduciendo el uso del azul para dar mayor protagonismo a las fotografías y los vídeos de los usuarios. Los botones, como los de seguir, también pasan a ser de contraste alto.

Notice anything different? Today, we released a few changes to the way Twitter looks on the web and on your phone. While it might feel weird at first, these updates make us more accessible, unique, and focused on you and what you're talking about.Let's take a deeper look. ?? pic.twitter.com/vCUomsgCNA