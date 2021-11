Twitter lanza los Super Follows de pago para todos los usuarios de iOS

MADRID, 1 Nov. (Portaltic/EP) -

Twitter ha lanzado para los usuarios de su aplicación de iOS en todo el mundo su nueva función Super Follows, que permite convertirse en seguidor de pago de una cuenta para acceder a contenidos exclusivos y otras ventajas.

Los Super Follows se dieron a conocer el mes de febrero y desde entonces se había ido revelando su funcionamiento, como por ejemplo que son elegibles las cuentas con al menos 10.000 seguidores, así como que sus propietarios deben ser mayores de 18 años y haber publicado más de 25 tuits en los 30 días previos.

Twitter ha anunciado ahora desde su cuenta oficial que los usuarios de su app para iOS de todo el mundo ya pueden hacer Super Follows a un número limitado de creadores de contenido.

Desde el mes de septiembre, la plataforma ya había permitido hacer Super Follows a creadores de contenido a los usuarios de iOS, pero solamente en Estados Unidos y Canadá.

It’s Super Following time –– everyone globally on iOS now has the option to Super Follow select creators.