Portaltic.-Twitter lanzará los tuits de voz en Android en 2021 y prepara las transcripciones automáticas

MADRID, 30 Sep. (Portaltic/EP) -

Twitter trabaja para extender la función de tuits de voz, actualmente en fase de pruebas para usuarios de iOS, que llegará a las versiones de Android y escritorio el próximo año 2021, y también prepara transcripciones automáticas a texto.

La plataforma de 'microbloging' ha anunciado a través de su cuenta de soporte que ha ampliado la cantidad de usuarios de su aplicación para iOS que pueden acceder a la nueva función de tuits de voz, que comenzó a probar el mes de junio.

Asimismo, Twitter ha confirmado que trabaja para extender esta nueva función a su versión para otros dispositivos, y que los tuits de voz llegarán a Android y a Twitter para escritorio el próximo año 2021.

Para acompañar a los tuits de voz, la compañía estadounidense ha asegurado que trabaja también en una característica que permitirá hacer transcripciones automáticas a texto de los vídeos y audios de Twitter.

We're rolling out voice Tweets to more of you on iOS so we can keep learning about how people use audio. Since introducing the feature in June, we've taken your feedback seriously and are working to have transcription available to make voice Tweets more accessible. (1/2)