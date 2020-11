Portaltic.-Twitter llevará las advertencias de desinformación a los 'Me Gusta'

MADRID, 10 Nov. (Portaltic/EP) -

Twitter trabaja en una nueva advertencia que avisará de la presencia de desinformación en un 'tuit' cuando el usuario indique un 'Me Gusta', similar al aviso que muestra al retuitear o citar una publicación.

Cuando el usuario marque un 'Me Gusta' (el icono con forma de corazón), si el 'tuit' tiene información no contrastada o falsa, entonces mostrará una ventana con una advertencia, con el fin de que el usuario reflexione antes de seguir con la acción.

La nueva medida para frenar la distribución de desinformación en la plataforma social ha sido compartida por la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong. Como explica, esta advertencia funciona de forma similar a la que aparece cuando el usuario intenta retuitear una publicación con desinformación.

Twitter is working on misinformation warning on Likes, just like the ones for Quote Tweets / Retweets pic.twitter.com/BLlmaw5RZK