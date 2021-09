Twitter mejora la calidad de los vídeos subidos para que se vean menos pixelados

MADRID, 27 Sep. (Portaltic/EP) -

Twitter ha prometido que los vídeos que suban sus usuarios pasarán a tener mejor calidad con la introducción de un nuevo sistema que hace que se vean menos pixelados.

La actualización de Twitter, que se encuentra disponible desde el viernes, "mejora la calidad del vídeo" y hace que los que los usuarios publican "aparezcan menos pixelados", como ha informado Twitter a través de su cuenta oficial de soporte.

Según ha explicado Twitter a The Verge, la mejora se debe a la retirada de un paso de preprocesamiento que se llevaba a cabo hasta ahora para dividir los vídeos en partes más pequeñas y procesables, lo que podía reducir la calidad.

Estas novedades por ahora no están en funcionamiento en Twitter Media Studio, y solo se aplicarán a los vídeos nuevos que se publiquen pero no a los ya existentes en la plataforma.

Some good news: we've made updates to improve video quality.Starting today, videos you upload to Twitter will appear less pixelated for a better watching experience. pic.twitter.com/lJPI14PVRV