Portaltic.-Twitter modifica sus políticas sobre contenidos hackeados: ya no los eliminará y ofrecerá contexto adicional

MADRID, 16 Oct. (Portaltic/EP) -

Twitter ha anunciado cambios en sus políticas sobre materiales hackeados, después de recibir críticas por eliminar una historia relacionada con el supuesto tráfico de influencias en el que habría incurrido el hijo del candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden.

Un artículo publicado por The New York Post esta semana recogía un supuesto caso de tráfico de influencias que involucraba a Hunter Biden, y que el medio sustentaba en emails y otros datos recuperados de un ordenador que supuestamente pertenecía al hijo del candidato demócrata.

Alegando que se trataba de información poco fiable, Facebook limitó la difusión de esta noticia a la espera de ser comprobada por los verificadores, pero Twitter la eliminó por completo al entender que la historia violaba su política interna contra la publicación de material digital robado y el uso de información personal.

Tras las críticas recibidas, Twitter ha decidido revisar su política sobre materiales hackeados, por la que ya no eliminará este contenido salvo que haya sido "compartido directamente por hackers" o personas vinculadas a su actividad.

Y en lugar de bloquear los enlaces para que evitar que se compartan en la plataforma, ahora Twitter los etiquetará para ofrecer contexto adicional. Mantiene las normas sobre la difusión de contenidos hackeados o enlacen a ellos relacionados que contengan información privada, manipulación sintética o mediática y desnudos no consentidos, como ha declarado la responsable de Legal, Política y Confianza y Seguridad en Twitter, Vijaya Gadde.

Twitter introdujo su política sobre contenidos hackeados en 2018 para desanimar y mitigar el daño que pudiera causar la información privada publicada sin autorización o como consecuencia de hackeos.

Over the last 24 hours, we’ve received significant feedback (from critical to supportive) about how we enforced our Hacked Materials Policy yesterday. After reflecting on this feedback, we have decided to make changes to the policy and how we enforce it.