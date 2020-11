Portaltic.-Twitter mostrará tuits de temas sugeridos en el 'timeline' de los usuarios

MADRID, 25 Nov. (Portaltic/EP) -

La red social Twitter ha anunciado que ha añadido una nueva función en su plataforma con la que los usuarios podrán ver en su 'timeline' 'tuits' de temas sugeridos.

A principios de noviembre de 2019, Twitter lanzó la función Temas, que permite a los usuarios seguir conversaciones sobre temas que les interesen de la misma forma que siguen a otros usuarios en la red social.

Ahora, un año después, la compañía ha añadido una nueva función con la que los usuarios verán en su línea de tiempo de la pantalla de Inicio nuevos 'tuits' de temas sugeridos, que podrán seguir de forma sencilla o informar a Twitter de que no les interesa.

Topics for you, right to you. We’re bringing suggested Topic Tweets into your Home timeline so you can easily follow the Topic for more content –– or let us know you're not interested in it. pic.twitter.com/02FMb6DNXL