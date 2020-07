Portaltic.-Twitter y la NASA organizan un encuentro digital para seguir el lanzamiento del Perseverance Mars Rover

MADRID, 30 Jul. (Portaltic/EP) -

La plataforma Twitter se ha asociado con la NASA para crear un evento digital por el lanzamiento del rover Perseverance de la misión Mars 2020 que se llevará a cabo este jueves.

Con motivo del lanzamiento, que será este jueves a las 13.50 horas (España peninsular), Twitter organizado un chat en directo que empezará a las 13.00 horas y en el que participarán la doctora Mae Jemison, la primera mujer negra en viajar al espacio en 1992, y la astronauta Jasmin Moghbell. Ambas estarán tuiteando durante la retransmisión oficial del lanzamiento.

Además, los usuarios de Twitter podrán participar en el Q&A en directo con el robot rover Perseverance sobre su misión, según ha informado la compañía en un comunicado.

One night left, but who can sleep? Tomorrow morning, if all goes well, I'll be on my way to Mars. T-12 hours to launch. #CountdownToMarsLive launch coverage begins at 4 a.m. PDT/7 a.m. EDT (11:00 UTC): https://t.co/ISKKR1kmMo pic.twitter.com/zgY5orXxXe