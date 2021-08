Twitter nombra a Jay Graber como responsable de su red social descentralizada, Bluesky

MADRID, 17 Ago. (Portaltic/EP) -

Twitter sigue avanzando en su proyecto Bluesky, para la creación de un estándar descentralizado para redes sociales, y ahora ha nombrado como responsable a Jay Graber, creadora de Happening.net, y ha comenzado a contratar a los primeros desarrolladores.

Bluesky se dio a conocer originalmente en 2019, cuando el CEO de Twitter, Jack Dorsey, anunció que financiaría a un pequeño equipo independiente para desarrollar un estándar "abierto y descentralizado" para redes sociales.

Esta novedad se inspira en Bitcoin y en lo que representa: una tecnología que no está controlada ni influenciada por un solo individuo o entidad. Twitter espera que pueda ser de ayuda en tareas de moderación como en la eliminación de la cuenta en redes sociales de Donal Trump después del asalto al Capitolio, y ya ha confirmado que será un cliente de Bluesky.

Ahora, la desarrolladora Jay Graber, experta en redes sociales descentralizadas y creadora de la plataforma de eventos e invitaciones happening.net, ha anunciado su elección como líder del proyecto de Bluesky.

I'm excited to announce that I'll be leading @bluesky, an initiative started by @Twitter to decentralize social media. Follow updates on Twitter and at https://t.co/Sg4MxK1zwl