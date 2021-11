Twitter oculta los Spaces si contienen palabras silenciadas por el usuario

MADRID, 24 Nov. (Portaltic/EP) -

La experiencia de voz Spaces de Twitter ha recibido una nueva función con la que dejará de mostrar los espacios que contengan palabras silenciadas por el usuario, incluso si los organiza o participa en ellos una cuenta a la que sigue.

Twitter muestra a todos los usuarios los Spaces en los que participan las cuentas a las que sigue en la parte superior de la línea de tiempo, con un diseño en forma de círculos morados.

Estos espacios de audio aparecían invariablemente en la app, incluso en los casos en que el usuario ha decidido utilizar la función de silenciar de Twitter, con la que puede escoger determinadas palabras para que las palabras que las contengan no se le muestran.

you muted that for a reason...so now when a word or phrase you've muted is in the title of a Space, you won't see it at the top of your Timeline_even if someone you follow is hosting, speaking, or listening pic.twitter.com/K8sZb0d21C